Napoli, morte del piccolo Domenico: i Nas di nuovo al Monaldi

Gli accertamenti sul materiale raccolto finora e sulle testimonianze rilasciate dalle persone informate sui fatti mirano a far luce sulla catena di eventi che avrebbe portato al danneggiamento dell'organo che, prelevato a Bolzano da un'equipe giunta a Napoli, è risultato essere stato "bruciato" dalle bassissime temperature a cui è stato esposto durante il viaggio verso il capoluogo campano. Gli inquirenti stanno lavorando anche sulle date di acquisto e sulla disponibilità dei box di ultima generazione per il trasporto degli organi. Secondo quanto emerso dall'audit interno al Monaldi nell'ospedale ce n'erano tre che, però, sono rimasti inutilizzanti preferendo l'utilizzo di un box di vecchia generazione che, comunque, avrebbe condotto a un risultato differente se fosse stato utilizzato il giusto refrigerante. Secondo le prime informazioni, la scelta del personale dell’equipe sarebbe dovuta alla mancanza di formazione sull'uso dei box hi-tech.