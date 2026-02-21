Patrizia, mamma coraggio: dal dolore composto per Domenico alla scelta di costruire speranza

Il rispetto - Durante tutto il percorso clinico del figlio, Patrizia ha scelto la strada del rispetto. Rispetto per i medici, per il personale sanitario, per le istituzioni. Anche quando l’angoscia avrebbe potuto trasformarsi in accuse, ha mantenuto uno sguardo lucido. Non ha mai smesso di lottare per Domenico, ma lo ha fatto con la fermezza silenziosa di chi vuole soluzioni, non polemiche.La sua forza si è rivelata soprattutto nei giorni più duri. Nelle ore sospese tra speranza e paura, quando ogni parola pesa come un macigno. In quel tempo fragile, Patrizia non ha mai perso la misura. Ha protetto l’intimità del figlio, ha custodito la sua storia, ha trasformato il dolore in un gesto d’amore continuo. Poi è arrivato l’epilogo che nessuna madre dovrebbe vivere.