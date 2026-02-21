Morte Domenico, la mamma e l'avvocato: una fondazione in suo nome

"Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico. Se ne occuperà il mio avvocato. Voglio farlo perché Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini". Lo ha detto la mamma del piccolo vittima di trapianto fallito deceduto nell'ospedale Monaldi di Napoli dove si trovava ricoverato in coma dallo scorso 23 dicembre nel reparto di terapia intensiva. La mamma ha rinnovato l'invito a diffidare di chi dovesse chiedere denaro o offerte per conto della famiglia: "Sono truffe, non ascoltate quello che sta uscendo"