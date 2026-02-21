Napoli, si aggrava la posizione dei sei indagati per la morte del piccolo Domenico

"Di fronte al dramma del piccolo Domenico e al dolore della famiglia c'è solo cordoglio, commozione e profondo rispetto per la madre e i familiari - aggiungono. Come difensori attendiamo fiduciosi la ricostruzione degli eventi che gli inquirenti e gli accertamenti tecnici sapranno certamente offrire. Siamo convinti, in ogni caso, che il nostro assistito abbia fatto tutto ciò che era professionalmente doveroso e tutto quanto era umanamente possibile per salvare la vita del piccolo, lottando contro il tempo e i minuti".