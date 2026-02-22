Napoli, la mamma del piccolo Domenico: "Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato, mi sento tradita"

Da quel 23 dicembre, però, sono passati quasi due mesi prima che l'errore fosse ammesso, quando la vicenda è uscita sui giornali: "Perché hanno avuto paura", continua Patrizia, sottolineando: "Tutti. Tutti quelli che erano lì, che sapevano". La madre ipotizza che ci sia stato un accordo per non far sapere nulla alla famiglia: "Sicuramente è andata così. Perché non è possibile che nessuno sapesse niente. Tutti sapevano, ma nessuno ha parlato. Per questo adesso mi sento tradita. Mi sento presa in giro. Perché io mi sono fidata di loro. Io gli ho affidato la vita di mio figlio. È una cosa che non posso perdonare".