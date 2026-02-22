Bimba di tre anni morta investita da un'auto nel Pratese | Sarebbe sfuggita al controllo della madre

Una bambina di 3 anni è morta nella serata di domenica 22 febbraio dopo essere stata investita da un'auto lungo la strada regionale 325 in località Le Piana, a Mercatale di Vernio (Prato). Secondo le prime informazioni, l'impatto sarebbe avvenuto dopo che la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando la strada nel momento in cui stava sopraggiungendo un'auto. Il corpo della bimba sarebbe stato sbalzato per diversi metri. Subito è scattato l'allarme e sono stati attivati i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari di un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio e poi di una della Misericordia di Vaiano, durati oltre un'ora, la bambina è deceduta.