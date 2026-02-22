Scontro fra quattro auto ad Anagni (Frosinone): morti marito e moglie
Lo schianto è avvenuto lungo la via Anticolana. Coinvolta anche la figlia, finita in ospedale in codice rosso
© Istockphoto
Una coppia di pensionati di Piglio, in provincia di Frosinone, è morta nel pomeriggio di domenica 22 febbraio dopo un grave incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli lungo la via Anticolana, nel tratto che attraversa il territorio del Comune di Anagni. Lo schianto è avvenuto all'altezza del Km 4, in località Ranuccio, a ridosso del bivio che porta alla località San Filippo. La coppia viaggiava in direzione di Fiuggi; a bordo della loro vettura c'era anche una delle loro figlie, che nell'urto è rimasta ferita a una gamba. Sul posto sono intervenute due eliambulanze del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale di Anagni.
Cosa è successo
La ricostruzione della dinamica è ancora provvisoria, ma si sospetta che una delle auto sia uscita dalla propria corsia invadendo quelle della direzione di marcia opposta. Non è chiaro se ciò sia avvenuto per un malore del conducente o per un sorpasso azzardato.
Dai primi accertamenti risulta che su un pick-up viaggiava un 67enne di Aprilia, rimasto ferito in maniera non grave e stato trasportato all'ospedale Spaziani di Frosinone: con lui c'erano la moglie, la figlia e la nipote di 7 anni, tutte illese. Su un'altra vettura viaggiava la coppia, poi deceduta: lui 82 anni, lei 78. Con loro, come detto, la figlia 56enne, trasportata al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. Al momento, non sarebbe in pericolo di vita.
Sulla terza vettura c'era una donna di 54 anni, di Fiuggi, trasportata all'ospedale Tor Vergata in codice rosso: anche lei non sarebbe in pericolo di vita. Coinvolta infine una quarta vettura, guidata da un uomo di 52 anni di Frosinone, rimasto illeso.