Auto fuori strada a Trani, un morto e due feriti | In un video prima dello schianto la folle corsa a 140 km/h
Lo schianto nella notte tra venerdì e sabato contro un muretto a secco. La vittima è un 30enne del posto,
© Da video
È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio a Trani, in via Barletta. La vittima è un uomo di 32 anni, Salvatore Patruno, che, secondo quanto ricostruito, era alla guida dell'auto che per cause da accertare è uscita di strada. Per l'uomo sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 che invece ha stabilizzato e portato negli ospedali di Barletta e Andria i due feriti. Si tratta di un 17enne e di 21enne, entrambi baresi, ma residenti a Trani: avrebbero riportato traumi cranici. Sulle loro condizioni al momento non si hanno informazioni. Indagano i carabinieri. In aiuto potrebbe arrivare un video postato dalla vittima poco prima dello schianto contro un muretto a secco: nelle immagini il contachilometri mostra la folle corsa a oltre 140 km/h.
Il video prima dello schianto
Il filmato, pubblicato sui social poco prima dello schianto, lungo la strada provinciale, passata mezzanotte, mostra il cruscotto dall'interno dell'abitacolo: la velocità supera i 140 chilometri orari, 147 per la precisione. Poi l'impatto dell'auto contro un muretto a secco, impatto rivelatosi fatale. Il mezzo avrebbe perso aderenza, uscendo dalla carreggiata, finendo violentemente contro l'ostacolo e riducendosi in un ammasso di lamiere.
Il corpo del 32enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e trovato a metri di distanza dall'auto. Feriti gravemente due giovani a bordo dell'auto guidata dalla vittima, di 17 e 21 anni. I carabinieri indagano sulla dinamica.