Auto fuori strada a Trani, un morto e due feriti | In un video prima dello schianto la folle corsa a 140 km/h

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio a Trani, in via Barletta. La vittima è un uomo di 32 anni, Salvatore Patruno, che, secondo quanto ricostruito, era alla guida dell'auto che per cause da accertare è uscita di strada. Per l'uomo sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 che invece ha stabilizzato e portato negli ospedali di Barletta e Andria i due feriti. Si tratta di un 17enne e di 21enne, entrambi baresi, ma residenti a Trani: avrebbero riportato traumi cranici. Sulle loro condizioni al momento non si hanno informazioni. Indagano i carabinieri. In aiuto potrebbe arrivare un video postato dalla vittima poco prima dello schianto contro un muretto a secco: nelle immagini il contachilometri mostra la folle corsa a oltre 140 km/h.