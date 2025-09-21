Esine (Brescia), 23enne cade dal tettuccio di un'auto in corsa: è grave | Ipotesi sfida social

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane stava viaggiando sdraiato sulla vettura quando, a una rotonda, sarebbe precipitato sull'asfalto. Sul suo cellulare sarebbe stato trovato un video della bravata
Un 23enne del Bresciano è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tettuccio di un'auto in movimento. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 5.30 del mattino durante una bravata con alcuni amici a Esine, in alta Valcamonica: il giovane, stando a quanto emerso, stava viaggiando sdraiato sul tettuccio di una vettura guidata da una coetanea, quando all'uscita da una rotonda è precipitato sull'asfalto, probabilmente a causa di un'accelerazione. Trovato incosciente, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso: ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia. La prognosi è riservata.
Sul suo cellulare sarebbero stati rinvenuti dei video che immortalano l'incidente. Protagonista della presunta bravata un gruppo di sei amici che avevano trascorso la serata a una festa nella Bergamasca. Poi, una volta tornati in provincia di Brescia, i giovani - tutti tra i 18 e i 24 anni - avrebbero escogitano la bravata, forse imitando video che girano sui social di planking o di car surfing, pericolose sfide che prevedono di sdraiarsi in luoghi pericolosi come, appunto, un'auto in corsa.
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, quattro amici salgono a bordo dell'auto, con al volante la ragazza proprietaria della vettura. Gli altri due, invece, si siedono sul tettuccio. Uno si aggrappa con due mani al portapacchi, mentre il secondo solo con una mano, perché con l'altra tiene il cellulare che sta riprendendo la scena. Ed è proprio quest'ultimo ad avere la peggio quando la vettura arriva all'altezza di una rotonda: nell'affrontare la rotatoria, forse per un'improvvisa accelerazione dell'auto, il 23enne perde l'equilibrio e finisce a terra sbattendo violentemente la testa. Gli amici, sotto choc, chiamano i soccorsi: le condizioni del ragazzo appaiono subito gravissime. Trasportato in ospedale in elicottero, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma resta in pericolo di vita.
Tutta la scena, come detto, sarebbe stata ripresa dal cellulare del 23enne: i carabinieri avrebbero già acquisito il video dalla memoria dello smartphone. L'auto è sotto sequestro. In attesa dell'esito degli esami tossicologici e dell'alcoltest - nessuno, secondo fonti investigative, era visibilmente alterato - il pm di Brescia Donato Greco ha aperto un'inchiesta al momento per lesioni gravissime. Il quadro è destinato ad aggravarsi qualora il giovane, studente e residente in Valcamonica come tutti gli amici coinvolti, non dovesse sopravvivere. Le indagini proseguono per accertare ruoli e responsabilità.
