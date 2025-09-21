Esine (Brescia), 23enne cade dal tettuccio di un'auto in corsa: è grave | Ipotesi sfida social

Tutta la scena, come detto, sarebbe stata ripresa dal cellulare del 23enne: i carabinieri avrebbero già acquisito il video dalla memoria dello smartphone. L'auto è sotto sequestro. In attesa dell'esito degli esami tossicologici e dell'alcoltest - nessuno, secondo fonti investigative, era visibilmente alterato - il pm di Brescia Donato Greco ha aperto un'inchiesta al momento per lesioni gravissime. Il quadro è destinato ad aggravarsi qualora il giovane, studente e residente in Valcamonica come tutti gli amici coinvolti, non dovesse sopravvivere. Le indagini proseguono per accertare ruoli e responsabilità.