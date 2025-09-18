Ragazzini attraversano la Torino-Milano a piedi: il video pubblicato su Facebook

"Veloci, prima che arrivi il nuovo treno". Ha suscitato grande preoccupazione un video postato su un gruppo Facebook della città di Vercelli che riprende un gruppo di ragazzini intenti a scavalcare le barriere in cemento posizionate al posto di un ex passaggio a livello, e ad attraversare la linea ferroviaria Torino-Milano subito dopo il passaggio di un treno. I ragazzini per superare la recinzione hanno usato un varco creato nella rete che delimita la linea ferroviaria. L'episodio è avvenuto in un quartiere periferico del capoluogo.