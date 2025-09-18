Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Vercelli

Ragazzini attraversano la Torino-Milano a piedi: il video pubblicato su Facebook

"Veloci, dai che non si vede nessuno" dice uno dei minori che, per superare la recinzione, hanno usato un varco creato nella rete che delimita la linea ferroviaria

18 Set 2025 - 18:56
© Da video

© Da video

"Veloci, prima che arrivi il nuovo treno". Ha suscitato grande preoccupazione un video postato su un gruppo Facebook della città di Vercelli che riprende un gruppo di ragazzini intenti a scavalcare le barriere in cemento posizionate al posto di un ex passaggio a livello, e ad attraversare la linea ferroviaria Torino-Milano subito dopo il passaggio di un treno. I ragazzini per superare la recinzione hanno usato un varco creato nella rete che delimita la linea ferroviaria. L'episodio è avvenuto in un quartiere periferico del capoluogo.

Leggi anche

I prank video dietro il caso del runner colpito da un uovo: cosa sono gli "scherzi" filmati e condivisi sui social

Runner colpito al volto da un uovo: "Non è il primo caso" | L'aggressione ripresa con il cellulare

"Veloci, dai che non si vede nessuno" urla uno dei ragazzini in procinto di superare i binari della Torino-Milano con la bicicletta in mano. Una bravata che ha scosso una città ancora provata per la morte degli operai nella strage di Brandizzo, alcuni dei quali abitavano proprio a Vercelli ed erano giovani.

L'amministrazione comunale ha chiesto a Rfi di intervenire immediatamente per ripristinare la rete.

Ti potrebbe interessare

vercelli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri