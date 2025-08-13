Auto pirata a Milano, il figlio della donna investita: "Tutti hanno fatto bravate, ma non così"

A "Morning News" il figlio della vittima spiega il proprio dolore per questa tragedia: "Ho sentito che ha fatto un salto, l'hanno lanciata. Non lo so, non conosco l'esatta dinamica dell'incidente - ha detto l'uomo -, tutti hanno fatto delle bravate, ma non così. La reputo come tale perché è stata fatta da dei ragazzini però è ovvio che è molto grave". Ora, quello che chiede il figlio di Cecilia De Astis è giustizia: "Anche se sappiamo che la legge italiana è molto lunga - ha detto -, io aspetto. Qualcosa succederà".