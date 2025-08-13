Auto pirata a Milano, il figlio della donna investita: "Tutti hanno fatto bravate, ma non così"

L'intervento a "Morning News": ""Anche se sappiamo che la legge italiana è molto lunga , io aspetto. Qualcosa succederà"
"Tutti hanno fatto delle bravate, ma non così". A parlare è il figlio di Cecilia De Astis, la donna investita sulle strisce pedonali da quattro bambini che erano a bordo della vettura che l'11 agosto, nel quartiere Gratosoglio di Milano, ha travolto e ucciso la 71enne. L'anziana stava attraversando via Saponaro sulle strisce pedonali, i quattro dopo l'incidente si sono dati alla fuga. Poche ore dopo, le indagini hanno portato al fermo dei quattro responsabili: tre maschi e una femmina, tutti sotto i 14 anni, rintracciati in un campo rom.
A "Morning News" il figlio della vittima spiega il proprio dolore per questa tragedia: "Ho sentito che ha fatto un salto, l'hanno lanciata. Non lo so, non conosco l'esatta dinamica dell'incidente - ha detto l'uomo -, tutti hanno fatto delle bravate, ma non così. La reputo come tale perché è stata fatta da dei ragazzini però è ovvio che è molto grave". Ora, quello che chiede il figlio di Cecilia De Astis è giustizia: "Anche se sappiamo che la legge italiana è molto lunga - ha detto -, io aspetto. Qualcosa succederà".
