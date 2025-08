Passa nel traffico facendo suonare una finta sirena ma sorpassa pure i carabinieri, fermato ubriaco al volante

In tanti hanno provato a farlo in diversi videogiochi dove, a onor del vero, si compivano azioni addirittura meno edificanti: suonare la sirena della polizia per farsi largo sulle strade trafficate di città virtuali era un modo facile e veloce per arrivare dal punto A al punto B. Nessuno tuttavia ha mai seriamente pensato di usare questa tattica come antidoto al traffico nella vita quotidiana. O meglio, quasi nessuno. C'è chi, come il trentaquattrenne fermato a Giugliano in Campania in provincia di Napoli, ha deciso con un gruppo di amici di prendersi il rischio pur di arrivare a casa prima. Non gli è andata benissimo, ovviamente, anche perché tra le vetture furbescamente superate c'era anche una volante dei Carabinieri, che ovviamente non gliel'hanno fatta passare liscia.