Bologna, furto di gioielli da un milione ad anziana: arrestati finti carabinieri

La Squadra Mobile di Bologna ha arrestato due cittadini italiani, di 40 e 31 anni, gravemente indiziati del furto a una anziana dal valore di un milione di euro. La vittima, di rientro in casa, si era imbattuta nei due individui, uno dei quali con una casacca con la scritta "carabinieri", che le aveva riferito di dover effettuare un controllo in quanto era stato commesso un furto all'interno della sua abitazione e che gli autori del reato erano stati arrestati. La donna li aveva fatti entrare per controllare l'intera casa, disposta su due piani, arrivando anche ad aprire un caveau, poi svuotato dai due malviventi, all'interno del quale custodiva tutti i suoi gioielli.