Dal chroming al "Benadryl Challenge", le sfide virali trasformano i social in una roulette russa

Le più pericolose - Più recente e anche molto diffusa è la Benadryl Challenge, nata su TikTok e basata sull’assunzione eccessiva di un comune antistaminico da banco per provocare allucinazioni da filmare e condividere online. La sostanza coinvolta è la difenidramina, principio attivo del farmaco Benadryl: a dosi elevate può causare gravi effetti collaterali, tra cui aritmie cardiache, convulsioni, danni neurologici permanenti e, nei casi più estremi, la morte. Le autorità sanitarie hanno lanciato ripetuti allarmi, sottolineando come la ricerca di visibilità digitale possa trasformare un medicinale di uso comune in uno strumento di autolesionismo inconsapevole. Anche la Fire Challenge è una sfida recente e molto praticata, nonostante i tentativi di arginarla. Circola sui social media, come YouTube e TikTok: i partecipanti si cospargono deliberatamente parti del corpo con liquidi infiammabili (come alcol denaturato, acetone o disinfettante per mani) e si danno fuoco, il tutto mentre si riprendono in video per poi pubblicare il filmato online. Questa pratica, che ha portato a ustioni gravi, permanenti e persino alla morte, è estremamente pericolosa. I partecipanti subiscono spesso ustioni profonde che richiedono mesi di ospedale, interventi chirurgici come innesti di pelle e una vita di cure. Le cicatrici sono permanenti e i danni fisici possono essere irreversibili fino alla morte. Le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le organizzazioni per la prevenzione degli incendi hanno emesso numerosi avvertimenti e campagne informative per dissuadere le persone dal partecipare a questa attività.