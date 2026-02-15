Quando la donna è entrata nella stanza del figlio, dopo averlo chiamato senza ricevere risposta, l'ha trovato a faccia in giù sul suo letto. "Ho messo una mano sulla sua spalla ed era più freddo del solito. Ho chiamato aiuto, ho detto: 'Penso Fred non ci sia più'. Poi ho telefonato ai soccorsi e detto all'operatore: 'Credo che mio figlio sia morto'", ha scritto Roseanne in un comunicato ripreso dal Daily Mail. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. L'odore particolare che c'era nella sua stanza e il flacone di deodorante caduto dal pigiama di Freddie hanno determinato la causa del decesso. Si indaga su dove avrebbe reperito il prodotto spray: secondo la madre sarebbe stato un amico a fargli conoscere il trend del "chroming".