Una settimana senza social riduce i sintomi di ansia e depressione

All'inizio dello studio, che ha coinvolto 373 partecipanti di 21 anni in media, è emerso che un uso problematico dei social media era significativamente associato a problemi di salute mentale come disturbi d'ansia, depressione, insonnia. Dopo due settimane di monitoraggio del campione, la terza settimana i giovani dovevano ridurre l'uso dei social (fase di detox). Ebbene, è emerso che l'intervento di disintossicazione dai social media ha ridotto significativamente i sintomi di ansia del 16,1%, quelli di depressione del 24,8% e quelli di insonnia del 14,5%. Questi risultati suggeriscono che ridurre l'uso dei social media per una settimana può migliorare la salute mentale nei giovani.

