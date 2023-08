Usa, la rivincita dei vecchi cellulari: i millennial li usano per "disintossicarsi" da social e app

Oltreoceano sono in milioni a usare ancora i telefoni più basici ed economici, senza tante funzioni, per un desiderio di "digital detox"

Come rivelano gli analisti, nel mercato d'oltreoceano sono un segmento di nicchia che ancora tiene, alimentato dai millennial e dalla Generazione Z che li usano per "disintossicarsi" da app e social network. Una tendenza visibile anche su TikTok, dove hashtag come #bringbackfliphones raccolgono milioni di visualizzazioni.

Piccola "rivincita" negli Stati Uniti per i telefoni più basici ed economici, quelli che non hanno tante funzioni e che si utilizzavano una volta prima dell'avvento degli smartphone.

Negli Stati Uniti, secondo Counterpoint Research, le vendite dei feature phone - così vengono chiamati i vecchi telefoni cellulari - raggiungeranno quest'anno i 2,8 milioni. Al momento rappresentano circa il 2% delle vendite complessive dei cellulari sul mercato americano. La "fetta" è tuttavia destinata ad aumentare (anche se leggermente) per attestarsi fino a un massimo del 3%. Lo spiega Maurice Klaehne, senior analyst di Counterpoint. Insomma, la domanda tiene.

I motivi - Oltre al desiderio di digital detox dei giovani, a tenere banco è la richiesta di telefoni economici usa e getta da parte di alcune categorie di consumatori, come i turisti che comprano un secondo telefono per brevi periodi o le aziende che vogliono ridurre i costi. Il prezzo di questi dispositivi varia infatti dai 20 ai 100 dollari. Da non dimenticare anche i Paesi in via di sviluppo, dove la connessione Internet stenta.

Anche se le vendite degli smartphone non possono essere paragonate a quelle dei feature phone, secondo le previsioni di Counterpoint il 2023 sarà comunque un anno da dimenticare per i cellulari di ultima generazione, il più buio del decennio: le spedizioni globali scenderanno del 6% a 1,15 miliardi di unità.