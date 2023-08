Social network, entra in vigore il Digital Services Act: su Facebook e Instagram torna l'ordine cronologico

Le restrizioni più severe riguardano i 19 maggiori player digitali tra cui anche Amazon, Apple, Google, Microsoft, TikTok e Twitter, ora rinominato X. Facebook e Instagram hanno già iniziato ad adeguarsi. Meta ha creato un Centro di Trasparenza, dove si trovano tutte le informazioni su come gli algoritmi agiscono sulle piattaforme per proporre i contenuti consigliati. Inoltre, ha appena annunciato che presto gli utenti potranno scegliere "di visualizzare e scoprire contenuti su Reels, Storie, Ricerca e altre parti di Facebook e Instagram senza utilizzare i processi di classificazione e raccomandazione dell'Intelligenza artificiale".

Si potranno, dunque, visualizzare Storie e Reels solo delle persone che seguiamo, classificate in ordine cronologico, dal più recente al più vecchio. Inoltre, è stato annunciata l'espansione di una biblioteca per "visualizzare e archiviare" tutte le pubblicità rivolte alle persone nell'Unione Europea.

Cosa farà Elon Musk?

Tra le piattaforme che dovranno sottostare al Digital Services Act c'è "X", l'ex Twitter. Nel dicembre 2022 la Commissione europea aveva chiesto al social di Elon Musk di mettersi in regola con le nuove disposizioni. Il rischio per chi non si adegua non è solo quello di essere oscurati in Europa, ma anche una multa fino al 6% del fatturato globale.