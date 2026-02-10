"Billie Elliot" nel Napoletano: bimbo lascia la danza perché preso in giro
L'insegnante di ballo lancia un appello alle Istituzioni: "Dateci una mano a cambiare le cose"
Lasciare la danza a causa delle continue prese in giro. Ricorda un po' il celebre film "Billie Elliot" la storia che arriva in queste ore nel Napoletano dove un ragazzino avrebbe deciso di abbandonare una delle sue passioni, la danza appunto, perché deriso dai coetanei.
Nella pellicola del 2000 il protagonista riuscirà, anche grazie all'aiuto della sua insegnante, a diventare un ballerino di fama internazionale. Nella realtà di questa storia invece non sappiamo se il ragazzino campano supererà le difficoltà che sta vivendo. Di certo ha trovato anche lui un porto sicuro nella sua insegnante di ballo, con cui si è confidato prima di lasciare la danza classica e moderna, scegliendo invece di proseguire nello studio dell'hip-hop.
Il racconto dell'insegnante e l'appello social
Il caso è esploso a livello nazionale proprio in seguito al racconto dell'insegnante di danza del ragazzino che sui social ha lanciato un appello contro il bullismo e i pregiudizi nei confronti dei ragazzi che praticano danza.
"Febbraio 2026 e ci sono ancora adulti e bambini che prendono in giro i ragazzi che fanno danza; cari genitori, state crescendo dei benemeriti omuncoli" scrive sul suo profilo Facebook la maestra rivolgendosi ai genitori. Che poi aggiunge: "Non vi girate dall'altra parte. Ascoltate e correggete. Non fate orecchie da mercante, creare sofferenza, qualsiasi essa sia, può degenerare in gesti estremi". L'istruttrice conclude chiedendo la collaborazione anche del mondo della scuola e delle autorità: "Un appello alle istituzioni e agli insegnanti di ogni ordine e grado. Dateci una mano a cambiare le cose! Non lasciateci soli!"