"Billie Elliot" nel Napoletano: bimbo lascia la danza perché preso in giro

"Febbraio 2026 e ci sono ancora adulti e bambini che prendono in giro i ragazzi che fanno danza; cari genitori, state crescendo dei benemeriti omuncoli" scrive sul suo profilo Facebook la maestra rivolgendosi ai genitori. Che poi aggiunge: "Non vi girate dall'altra parte. Ascoltate e correggete. Non fate orecchie da mercante, creare sofferenza, qualsiasi essa sia, può degenerare in gesti estremi". L'istruttrice conclude chiedendo la collaborazione anche del mondo della scuola e delle autorità: "Un appello alle istituzioni e agli insegnanti di ogni ordine e grado. Dateci una mano a cambiare le cose! Non lasciateci soli!"