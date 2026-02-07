Cyberbullismo, dietro ogni clic si può nascondere una ferita: quando il web fa male

Il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Non è solo una data simbolica, ma un’occasione per guardare dentro la vita digitale dei giovani, per capire quanto le piattaforme social, così amate e naturali, possano trasformarsi in spazi di giudizio e aggressione. Dietro uno schermo, ogni offesa pesa: non è un gioco, non è un clic innocuo. È un’esperienza emotiva reale, che richiede attenzione, empatia e strumenti concreti per essere affrontata, dai genitori, dagli insegnanti e dai coetanei stessi.