Francesca Barra: "Circolano immagini di me nuda generate con l'IA, ho pensato ai miei figli"

"Ho scoperto che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l'Intelligenza artificiale". È la denuncia della giornalista e conduttrice Francesca Barra in un lungo post sui social. "Ho pensato ai miei figli e ho provato imbarazzo e paura per ciò che avrebbero potuto sentire o leggere, se quelle immagini fossero finite nelle mani sbagliate", ha scritto. "Chi crea, diffonde od ospita questo materiale commette un reato, ma troppo spesso le leggi, la rete e le piattaforme arrivano dopo", ha aggiunto. La polizia postale avvierà accertamenti sulla natura dei contenuti pubblicati sul sito denunciato da Barra.