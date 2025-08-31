Sito sessista, il tariffario per far cancellare le foto | Il racconto di una vittima: "Pagato 2mila euro"

Le tariffe: dal pacchetto base a quello premium. I soldi potevano essere versati tramite bonifico istantaneo o anche in bitcoin
"Non ho retto, ho temuto che per altre vie ci avrei messo troppo. Non ce la facevo più, volevo uscirne, sparire il più in fretta possibile e ho mandato i soldi". È il drammatico racconto di una delle vittime le cui foto sono finite in diversi siti e forum sessisti. La donna rivela che, nonostante messaggi e diffide agli amministratori di Phica.eu, poi chiuso dopo la scoperta di immagini hot senza il consenso delle interessate, alla fine è stata costretta a pagare quasi 2mila per far cancellare foto e post con commenti volgari.
La donna, a La Repubblica, ricostruisce la sua odissea. "Per loro era tutto lecito. Mi hanno così proposto dei pacchetti a pagamento pensati per le creator di Onlyfans per rimuovere i messaggi e le discussioni su di me via mail e su Telegram".
A questo punto, esasperata, la donna si iscrive al sito con un nome finto, chiedendo di rimuovere tutti i contenuti relativi a lei. Dagli amministratori non arriva nessuna risposta, nonostante diversi email in cui spiegava che la diffusione di quelle immagini non era stata autorizzata. Le sue foto erano state prese da Instagram. Non erano scatti di nudo, ci tiene a precisare, ma al massimo immagini scattate al mare e in costume. Le foto poi sono state modificate e inserite in contesti hot. Sono stati alcuni suoi conoscenti ad avvisare che era finita sul forum.
Per far rimuovere le foto, le vittime potevano scegliere diversi pacchetti a prezzi diversi. "Quello base costava 250 euro al mese, il premium 500 e l'unlimited 1.000 euro, sempre al mese". A seconda di quanto si pagava, si poteva ottenere di avere il proprio nome in una sorte di black list, un data base ricoperto dal riserbo, fino alla cancellazione dai motori di ricerca. "I soldi potevano essere versati tramite bonifico istantaneo o anche in bitcoin".
