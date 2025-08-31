Sito sessista, il tariffario per far cancellare le foto | Il racconto di una vittima: "Pagato 2mila euro"

"Non ho retto, ho temuto che per altre vie ci avrei messo troppo. Non ce la facevo più, volevo uscirne, sparire il più in fretta possibile e ho mandato i soldi". È il drammatico racconto di una delle vittime le cui foto sono finite in diversi siti e forum sessisti. La donna rivela che, nonostante messaggi e diffide agli amministratori di Phica.eu, poi chiuso dopo la scoperta di immagini hot senza il consenso delle interessate, alla fine è stata costretta a pagare quasi 2mila per far cancellare foto e post con commenti volgari.