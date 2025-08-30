Rocco Siffredi si corregge: "Il gruppo Facebook "Mia Moglie"? Sono con chi denuncia"

Le nuove parole di Rocco Siffredi arrivano dopo alcune dichiarazioni al Corriere della Sera che avevano fatto discutere. "Una volta la mentalità era che le mogli erano da tenere solo per noi, adesso vengono spiattellate - aveva detto -. Segno questo che i rapporti sono cambiati. Lo considero un gioco sopra le righe, ma pur sempre un gioco virtuale. Una goliardata maschilista. Non ci vedo nessuna cattiveria terrificante. E poi non credo che tutte le donne non lo sapessero. Il mondo è pieno di scambisti".