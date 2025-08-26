Rocco Siffredi: "Sarò bigotto ma dico no alle maestre su OnlyFans"

Può un pornodivo essere bigotto? Sì, quando si affrontano determinati argomenti. È così che si definisce Rocco Siffredi parlando del caso della maestra d'asilo licenziata perché scoperta con un profilo OnlyFans. "Sarò bigotto, ma nella vita devi scegliere che strada intraprendere - dice in una intervista al "Corriere della sera" -. Se il lavoro ha un codice, va rispettato". In particolare Siffredi pare avere più di un dubbio sull'esplosione della piattaforma su cui si possono postare contenuti hard in autonomia. "È una malattia di questi tempi. Le donne decidono in modo troppo leggero di buttarsi senza avere la consapevolezza di quello che stanno facendo - dice Siffredi -. Non a caso OnlyFans è la società dai fatturati record e dalla crescita esponenziale".