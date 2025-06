Treviso, la maestra d'asilo licenziata per il profilo su OnlyFans denuncia gli hater

Elena Maraga, l'ex maestra di una scuola dell'infanzia in provincia di Treviso licenziata a causa della sua presenza sulla piattaforma OnlyFans, ha denunciato diversi hater. Come riporta Il Gazzettino, venerdì, la 29enne si è recata in questura a Treviso accompagnata dal suo legale, Marco De Boni, per depositare le denunce. La lista dei leoni da tastiera coinvolti è lunga, si tratta dei "peggiori", ha sottolineato l'avvocato della donna.