Prof radiata per il profilo su OnlyFans, anche Glasgow ha la sua Elena Maraga

Kristy Buchan, che era stata alunna della Bannerman prima di diventarne insegnante, si è difesa dicendo di aver intrapreso una seconda attività solo perché lo stipendio da prof non le bastava: "Non volevo lasciare il mio lavoro, ma dovevo anche guadagnare di più. Ho fatto anche altri lavori e lavoretti prima di intraprendere la strada di OnlyFans. Sono sempre stata una gran lavoratrice. Le mie immagini sono state scaricate illegalmente e condivise con gli studenti della scuola in cui lavoravo, la carriera per cui ho lavorato tutta la vita. Quindi non ho avuto altra scelta che andarmene", ha concluso. Non prima di aver confermato di guadagnare fino a 50 mila sterline al mese grazie ai contenuti espliciti pubblicati sul suo profilo, attivo da almeno tre anni.