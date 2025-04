Cacciata dalla scuola a causa di Onlyfans, la maestra: "Impugnerò il licenziamento"

Sul licenziamento la 29enne ha evidenziato: "Da una parte sono contenta, perché siamo finalmente arrivati a un punto. Sto valutando di impugnare il licenziamento. La scuola lo definiscono ''per giusta causa', ma per me non lo è affatto. Così non ho diritto né alla Naspi né a una buonuscita. Se lo accettassi, passerebbe il messaggio che va tutto bene, che sono d'accordo con questa decisione. Ma non è così". La donna è arrabbiata, perché dopo la sospensione non ha ricevuto uno stipendio. "Sto a casa dal 19 marzo senza un euro. Mi hanno messo in 'ferie forzate'. Se non reagisco, lascio passare l'idea che sia colpevole. Ho subito un'ingiustizia grave, non meritavo di essere cacciata. Vedremo cosa decideranno loro: se vorranno chiudere con un accordo oppure se vorranno farmela pagare fino in fondo".





Con la scuola mai nessun contatto La maestra non ha mai ricevuto un contatto dalla scuola. "Solo lettere ufficiali tramite pec o il mio avvocato. Un comportamento freddo, disumano. I miei genitori, che sono molto religiosi, si stanno ricredendo non sulla fede, ma sulla Chiesa - ha detto -. È assurdo: accusano me di immoralità e poi mi trattano come un'appestata. Io avevo rapporti cordiali con tutti, se stavamo male o ci assentavamo arrivava sempre un messaggio. E ora il silenzio. Non so se è una disposizione interna che vieta di parlarmi, o se davvero ce l'hanno con me. Magari perché guadagnavo più di loro con un attività extra".