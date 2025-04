OnlyFans, licenziata la maestra d'asilo Elena Maraga

La vicenda è esplosa a metà marzo, generando sin da subito aspre polemiche tra chi si è schierato in difesa della 29enne (un gruppo di 30 genitori ha anche firmato una petizione contro il suo licenziamento) e chi invece l'ha criticata, ritenendo inappropriato il suo comportamento. "Il padre di un mio alunno ha comprato le mie foto e le ha mandate in giro, condividendole sulla chat del calcetto, poi la moglie lo ha scoperto - ha spiegato la maestra -. Mi piaccio, ho fatto della passione per il mio corpo anche una forma di guadagno, non capisco quale sia il problema. Campare con 1.200 euro al mese è faticoso, ecco perché ho aperto OnlyFans. Faccio contenuti hard ma mai sesso in coppia o con altre persone".