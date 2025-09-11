Logo Tgcom24
Sito sessista, la polizia postale ha posto sotto sequestro la piattaforma

Concluse le operazioni tecniche finalizzate all'esecuzione del decreto di sequestro, disposto dalla procura di Roma, della piattaforma

11 Set 2025 - 19:31
© Da video

© Da video

La polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha concluso le operazioni tecniche finalizzate all'esecuzione del decreto di sequestro, disposto dalla procura di Roma, della piattaforma "phica.eu". Il sito è finito al centro dello scandalo per le foto sessualizzate di donne, tra cui politiche, influencer e attrici. Le attività mirano a circoscrivere e quindi a rendere disponibile il complessivo materiale audiovideo, e i relativi commenti, per le successive analisi degli investigatori.

Le attività tecniche, particolarmente complesse, sono state svolte dal personale del Servizio centrale della polizia postale, con l'ausilio degli specialisti dei Centri operativi di Milano e Firenze.

