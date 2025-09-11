Sito sessista, la polizia postale ha posto sotto sequestro la piattaforma

La polizia postale e per la sicurezza cibernetica ha concluso le operazioni tecniche finalizzate all'esecuzione del decreto di sequestro, disposto dalla procura di Roma, della piattaforma "phica.eu". Il sito è finito al centro dello scandalo per le foto sessualizzate di donne, tra cui politiche, influencer e attrici. Le attività mirano a circoscrivere e quindi a rendere disponibile il complessivo materiale audiovideo, e i relativi commenti, per le successive analisi degli investigatori.