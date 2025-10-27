Jolanda Renga racconta il ricatto subito: "Mi sono sentita nuda anche se le foto non c'erano"

Jolanda Renga ha spiegato di aver voluto condividere la sua esperienza per lanciare un appello: "Ho avuto paura di diventare quel ricatto, anche se lo foto non c'erano - ha aggiunto -. Ma se invece le avessi inviate per amore, con fiducia, nell'intimità: mi sarei dovuta vergognare? E lui, invece, il colpevole? Irrintracciabile. Esiste solo nel tuo incubo peggiore, per annientarti nella vita vera, con l'idea che basti nominare il tuo corpo per farti stare zitta". La paura di cadere nella trappola è stata molto forte: "Voglio fargli sapere che la legge lo raggiungerà, è lui a doversi vergognare, perché la dignità è il miglior vestito che ho addosso e nessuno può togliermelo. Come donna, voglio dire a chi, in un giorno qualunque, si è sentita nuda e colpevole come me: non lo sei. Rompi il silenzio, denuncia, chiedi aiuto, spogliali tu. Rimettiti addosso la tua dignità. Tu, non l'hai mai persa".