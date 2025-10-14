Racconta la disavventura sui social e rivela di essersi rivolta alle forze dell'ordine
Jolanda Renga racconta sui social la sua disavventura. Venerdì, spiega in un video pubblicato nelle storie, ha ricevuto un messaggio piuttosto inquietante: "Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda. Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10mila dollari ti rovinerò la vita". Lei non si è fatta intimorire anche perché si dice certa che non esistano immagini di questo tipo: "Ci siamo subito rivolti alle forze dell'ordine per andare a fondo di questa vicenda".
Jolanda Renga non nasconde che la sua prima reazione è stata quella di paura. "C'è il nome di mia mamma e un sacco di cose strane. Non mi sono spaventata per la minaccia in sé perché non esistono queste mie foto da nessuna parte. Però ho pensato all'intelligenza artificiale, le ho pensate veramente tutte", spiega la ragazza ai suoi follower.
"Volevo dirvi che se vi fosse capitato di riceverlo o se lo riceverete mai (ma spero di no) non vi preoccupate. Vi dico quello che ho fatto io. Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre e chiunque potesse darmi una mano. Spero che non vi serva e che non succeda mai. Ma se dovesse succedervi: niente panico. Non rispondete, non date corda, non date soldi soprattutto".
Jolanda Renga approfitta della sua esperienza per mandare un messaggio alle altre persone che potrebbero trovarsi nella sua situazione. "Mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che accada così spesso", scrive Jolanda Renga nelle storie, "Non fatevi intimidire da certa feccia umana e cercate subito aiuto", conclude.