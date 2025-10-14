"Volevo dirvi che se vi fosse capitato di riceverlo o se lo riceverete mai (ma spero di no) non vi preoccupate. Vi dico quello che ho fatto io. Ho bloccato il numero e ho chiamato subito mio padre, mia madre e chiunque potesse darmi una mano. Spero che non vi serva e che non succeda mai. Ma se dovesse succedervi: niente panico. Non rispondete, non date corda, non date soldi soprattutto".