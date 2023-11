Tgcom24

Dopo il duetto di "Angelo", Jolanda Renga vorrebbe scrivere testi Scrivere i testi delle canzoni di papà Francesco Renga sarebbe proprio una bella idea per Jolanda Renga, che ha duettato con papà sulle note di "Angelo". Peccato però che il cantante non la ascolti. “Io glielo dico sempre! Lui risponde sì, ma poi non se ne fa mai nulla. Quindi mi sono stufata, ora si arrangia” dice la primogenita di Ambra al “Corriere della Sera”. Il suo romanzo d’esordio “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” racconta la storia di una ragazza figlia molto amata di due genitori separati. Proprio come lei. “La scrittura mi ha aiutata a rileggere determinati avvenimenti della mia vita e a capire che non avevo sempre sbagliato io, potevo essere meno dura con me stessa” continua Jolanda.

In cosa somiglia a mamma Ambra e papà Francesco Renga Jolanda Renga ha un carattere forte e molte caratteristiche di mamma Ambra e papà Francesco Renga. “Penso di assomigliare di più a mia madre: sono determinata come lei, ci piace esporci per una giusta causa. Papà è più silenzioso, ama stare nella comfort zone. Però sono testarda come tutti nella mia famiglia” continua la primogenita del cantante.

Il video social di Jolanda Renga Jolanda Renga è sincera e si espone per le giuste cause. Pur essendo così giovane ha già dato prova di avere un carattere determinato. Su Tik-Tok ha fatto scalpore il video in cui cantava “Sono Jolanda la figlia brutta…”. “Sui social si sentono autorizzati a dire cose cattive che di persona non ripeterebbero mai. Ma non volevo replicare in modo offensivo: non sono una persona maleducata – spiega al Corsera - Nella prima ora avevo avuto poche visualizzazioni. Poi hanno iniziato ad arrivarmi messaggi e commenti bellissimi di ragazze, donne, ma anche papà. Persone che si sentivano come me e altre che non si erano mai sentite così”. Gli hater l’avevano attaccata dicendole “Fai schifo”, “Non ti meriti quello che hai”, “Sei solo una figlia di”.

“Essere etichettata come la figlia di” non aiuta, anzi Jolanda Renga racconta di essersi sentita emarginata a scuola. “Fin dalle elementari sapevo che era un’arma a doppio taglio. C’erano bambini che venivano da me e mi chiedevano: ma tu vivi in una villa? I tuoi genitori li vedi? Come se vivessi in un mondo parallelo e non fossi, come loro, una figlia con due genitori presenti, un fratello, la casa” spiega la figlia di Ambra e Francesco Renga. “E’ andata meglio quando mi sono trasferita a Milano con mamma: mi sono iscritta a una scuola privata e ho studiato restando a casa” confessa.

Anche il bullismo lo ha provato sulla sua pelle. "Più che altro a scuola spesso sono stata esclusa: dicevano che ero la cocca degli insegnanti, che ero secchiona... Invece alle medie mi sono beccata la fama della spia, ma lo rifarei: una mia compagna veniva bullizzata, le dicevano che era lesbica, l’hanno spinta alla depressione. La convinsi ad andare insieme dall’insegnante" ha raccontato Jolanda Renga.

Jolanda sui social contro Allegri Quando mamma Ambra Angiolini ha interrotto la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri, Jolanda Renga ha preso subito le sue parti. Ad Ambra venne consegnato il Tapiro e la figlia scrisse un post per dimostrarle il suo affetto: “Quella volta ho agito d’istinto, di pancia. Mamma è sempre stata la mia roccia e mi era dispiaciuto vederla tornare a casa abbattuta. Su due piedi ho pensato a cosa potevo fare per aiutarla e l’unico strumento che avevo a disposizione era il mio telefonino: ho scritto un post e l’ho pubblicato. Magari avrei dovuto pensarci di più, però sono felice che mamma mi abbia potuta sentire vicina”.

Jolanda, quanti anni ha? Quanti figli hanno Francesco Renga e Ambra Angiolini? Quali canzoni dedicate ai figli Jolanda Renga compirà 20 anni a gennaio e da poco ha un fidanzato, Filippo. Si sono conosciuti a giugno del 2022, lavorando assieme in un campo estivo a Canazei: “Io animatrice, lui istruttore sportivo. Ci siamo rivisti a settembre: mi ha invitata al concerto di Blanco e da lì è nata la storia. E’ paziente e sdrammatizza. E poi è buonissimo”. Il fratello di Jolanda si chiama Leonardo e ha 17 anni. Francesco Renga ha dedicato il singolo del 2005, vincitore del Festival di Sanremo, “Angelo” alla figlia Jolanda. E’ una struggente preghiera in cui l’autore si augura che la bambina possa essere protetta dalle cose brutte del mondo. “Angelo, prenditi cura di lei! Lei non sa vedere al di là di quello che dà, e l’ingenuità è parte di lei… che è parte di me” recita il testo.