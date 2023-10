Jolanda Renga e il suo primo libro: "Mamma e papà sono orgogliosi di me"

A "Verissimo" la primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga racconta la passione per la scrittura: "Ho capito tante cose di me"

"Mamma e papà sono orgogliosi di me". Nel salotto di "Verissimo" Jolanda Renga racconta la sua passione per la scrittura e come i genitori Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno reagito alla pubblicazione del suo primo romanzo: "Speravo di trovare un modo diverso di parlare con loro e sono rimasta sorpresa dei messaggi di mio padre perché il libro gli era piaciuto", dice la primogenita della coppia di artisti che si è separata nel 2015.

Jolanda Renga racconta la reazione della madre Ambra Angiolini dopo aver letto il suo primo libro: "Mamma mi ha mandato un messaggio vocale lunghissimo in cui piangeva ed è stato bello sentire quanto si era emozionata per le cose che avevo scritto", racconta la 19enne che parla anche della crescita umana e professionale grazie alla narrativa: "Scrivere un libro mi ha aiutato a vedere da un altro punto di vista tante cose che mi erano successe e attraverso la scrittura ho scoperto tante cose di me. Mi sentivo rotta, non altezza delle aspettative ma poi ho capito che se non avessi provato queste sensazioni non avrei potuto dare vita alla protagonista del mio racconto".