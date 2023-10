Cristiano Malgioglio e il segreto delle sue canzoni senza tempo: "Sono femmina nella testa"

"Sono femmina nella testa". Così, a "Verissimo", Cristiano Malgioglio spiega la sua capacità di scrivere canzoni d'amore senza tempo, interpretate soprattutto da artiste donne.

"Ho avuto diverse occasioni per scrivere per degli uomini, ma ho spesso rifiutato", confessa il paroliere, penna dietro grandi classici come "L'importante è finire" e "Ancora ancora ancora". "'Ho bisogno di scrivere per le donne', dicevo, perché nei miei testi mettevo molta sensualità".

All'inizio della mia carriera, in verità, non c'era mai un maschile o un femminile. Erano delle canzoni molto neutre", continua Malgioglio.