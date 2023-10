Romina Power: "Cerco ancora mia figlia Ylenia"

La cantante si confessa a "Verissimo": "Non è ancora stato provato nulla, non perdo le speranze"

"Ylenia? La cerco ancora". Ospite a "Verissimo", Romina Power torna a parlare dell'amata figlia, scomparsa a New Orleans nel 1994. "Non è ancora stato provato nulla, perciò non perdo le speranze. Dentro di me ho la sensazione che sia viva da qualche parte".

Il pensiero è tornato ancora più vivido nella mente della cantante, durante un importante viaggio spirituale Medjugorje: "Mi è venuto in mente quando ci avevano detto che le cose di Ylenia erano state trovate in albergo ma di lei non c'era traccia".

"In quell'occasione non riuscivo a trovare pace, non dormivo. Una mattina mi sono svegliata e mi sono detta che dovevo trovare un rosario", continua Power. "Sono, quindi, andata a cercare un monastero, mi sono fatta dare un rosario, sono tornata in albergo e ho iniziato a pregare. Da quel momento ho trovato un po' di pace".