Francesco Renga canta con il suo angelo Jolanda: "Ho pianto"

L'inedito duetto è andato in scena a Brescia in occasione del concertone di apertura di Bergamo-Brescia capitale italiana della cultura 2023, sotto lo sguardo di mamma Ambra

L'inedito duetto è andato in scena a Brescia, in occasione del concertone di apertura di Bergamo-Brescia capitale italiana della cultura 2023. Il cantautore si è esibito con sua figlia sulle note di " Angelo " mentre mamma Ambra , che ha condotto la serata, era a lato del palco che assisteva felice. "Ieri ho canto per la prima volta con Jolanda nella mia città - ha scritto Renga su Instagram -. Su 'Angelo' è stato come chiudere un cerchio, ho pianto".

Francesco Renga ha infatti vinto il Festival di Sanremo del 2005 con "Angelo" che era proprio dedicata alla figlia nata poco tempo prima. Cantarla quindi con lei, a distanza di quasi vent'anni, è stata un'emozione davvero particolare, a suggellare un'unione nel segno della musica. Per Jolanda è un periodo davvero particolare, dove si è trovata spesso al centro dell'attenzione, per motivi diversi. A dicembre un suo sfogo social dopo l'attacco subito dagli hater ha fatto molto discutere. "Sono Jolanda o la figlia brutta - aveva scritto -. 'Sei brutta' è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola. Oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza".

E proprio in questo weekend Jolanda ha fatto la sua prima intervista televisiva ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", dove è tornata sull'argomento. Ma non c'è dubbio che il duetto sul palco insieme a suo papà sia stato il momento più emozionante e carico di significato per lei. Francesco Renga nel post non ha lesinato complimenti per lei attribuendosi, ironicamente, un po' di merito. "Lei è meravigliosa e bravissima. Ha preso dal papà!" ha detto accompagnando il tutto da una faccina ridente. Ambra invece ha postato nelle storie un video che la riprende mentre balla assistendo al duetto con il commento "Jolanda Renga, che cosa mi fai fare!". In ogni caso il battesimo del fuoco è avvenuto: Jolanda ora potrà tentare di seguire le orme di papà?