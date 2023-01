"Verissimo", nel salotto di Silvia Toffanin Jolanda Renga e le tre regine del "GfVip"

Tra sabato 21 e domenica 22 gennaio saranno tanti gli ospiti con alcune primizie: sabato per la prima volta a "Verissimo" uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, Adriano Panatta con la moglie Anna. Prima intervista televisiva poi per Jolanda , figlia di Ambra e Francesco Renga . Domenica toccherà invece alle tre donne del "Grande Fratello Vip": Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi .

Ancora una volta il parterre di "Verissimo" sarà ricco di personaggi pronti a raccontarsi a cuore aperto a Silvia Toffanin. Sempre sabato saranno al centro l'intenso racconto dell’hair stylist Federico Lauri e la vita, tra gioie e grandi dolori, di Lory Del Santo. Infine, le emozioni per l’arrivo di una nuova bimba per la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini.

Domenica invece arriverà in studio un’icona del cinema italiano Stefania Sandrelli e poi Valeria Marini che racconterà la sua vita e i suoi amori. Giancarlo Magalli sarà a "Verissimo" con le figlie Manuela e Michela per raccontare, per la prima volta, il grave problema di salute che lo ha colpito qualche mese fa. Infine, intervista mamma-figlio per Ilona Staller e Ludwig Koons.



Jolanda Renga: "Il video contro gli hater? L'ho fatto per me ma anche per gli altri" Jolanda, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ospite sabato 21 gennaio a "Verissimo", nella sua prima intervista televisiva parla degli attacchi ricevuti sui social che l’hanno bersagliata per il suo aspetto fisico: “Quando ho deciso di rendere pubblico il mio profilo Instagram l’ho fatto perché ho pensato potesse essere uno strumento utile per dire le cose a cui tengo. Aprendo il profilo sono arrivati i primi follower e con loro anche i primi commenti positivi e negativi”.

“Un giorno ho visto un video che un ragazzo mi aveva dedicato per complimentarsi con me e per curiosità ho letto i commenti - prosegue -: mi hanno molto ferito e ho pianto per un’ora”. Dopo alcune ore di sconforto, però, Jolanda decide di rispondere ai cosiddetti “odiatori” con un video personale che, in poche ore, diventa virale, riscuotendo un grandissimo apprezzamento. "L’ho registrato di getto, senza chiedere consiglio ai miei genitori - racconta a Silvia Toffanin -. Volevo fare qualcosa per me, ma anche per coloro che stavano vivendo una situazione simile alla mia. Ciò che mi ha reso davvero felice - conclude - è stato conoscere le storie di ragazze e mamme che mi hanno ringraziato per quello che ho detto. E' stata la vittoria più grande".