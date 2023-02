Jolanda Renga e il fidanzato travestiti da Ambra e Renga

Per questo quando si è trattato di scegliere il vestito di Carnevale di coppia con il fidanzato Pippo non ha avuto dubbi: si sono travestiti da mamma e papà. Lei con la chioma nero corvino con tanto di frangetta, lui con i riccioloni a coprigli il volto e l’outfit rock del cantante. La 19enne figlia dell’attrice e del cantautore si è già fatta notare per le sue dichiarazioni contro gli haters, per i commenti sulla fine della love story tra la madre e l’allenatore Massimiliano Allegri e per aver duettato perfettamente in sintonia con il padre sul palco.

A Carnevale ogni scherzo vale Jolanda Renga e il fidanzato Filippo Carrante hanno scelto un travestimento semplice ma decisamente originale. ”Da che cosa vi vestite?” ha chiesto incuriosita mamma Ambra Angiolini alla figlia. “Da te e papà” è stata la risposta della 19enne che ha indossato un look della madre copiandone la pettinatura e lo stile. Pippo ha vestito i panni rock del cantante e ha messo in testa una parrucca a riccioloni. Ambra ha commentato con l’hashtag genius. “Il nostro carnevale è figo e inclusivo, oltre ogni limite” ha scritto Jolanda postando le immagini insieme ad alcuni amici di “Farexbene”, l’associazione di cui è ambassador e che si occupa di progetti a sostegno delle nuove generazioni per sensibilizzare e prevenire discriminazioni, bullismo e cyberbullismo. “La diversità, generosità, bellezza del mettersi in discussione sempre, al servizio dei ragazzi e ragazze…” ha aggiunto in una Storia la Renga.



Senza peli sulla lingua Jolanda Renga non le manda certo a dire. Qualche mese fa la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha realizzato un video su TikTok per attaccare gli haters. "Dite che sono brutta, ma le cose importanti sono altre - ha ripetuto la 19enne conquistando i fan - Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia". Ora il travestimento di carnevale è proprio sulla stessa scia ironica e pungente. Jolanda Renga aveva ricevuto l’applauso di Aurora Ramazzotti che come lei si era trovata spesso a dover subire il confronto con la madre Michelle Hunziker e il padre Eros Ramazzotti.

Ha difeso mamma Ambra Non è la prima volta che Jolanda Renga si fa notare sui social. In occasione dell’addio tra la madre Ambra Angiolini e l’allenatore Massimiliano Allegri, la ragazza era intervenuta a difesa della donna in quel particolare e doloroso momento. “La colpa è di chi tradisce in ogni senso possibile” aveva detto senza mezzi termini quando la storia tra i due si interruppe. Garbata e coraggiosa la Renga aveva saputo trovare le parole giuste per far sentire la sua vicinanza alla madre e mettere a tacere le chiacchiere sul perché fosse finita con il mister.