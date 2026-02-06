Mediaset per il Futuro, al via la campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo

Dal 7 al 15 febbraio, Mediaset promuove una nuova campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, nell'ambito del progetto Mediaset per il Futuro. Attraverso una campagna crossmediale - in onda su tutti i canali del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, sulle piattaforme social, in radio, sui circuiti Digital Out of Home e sul sito https://mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo - l'iniziativa invita a riflettere sull'impatto dei messaggi digitali e sulle conseguenze che parole e contenuti veicolati online possono avere su chi li riceve.