Roma, incidente sul Grande raccordo anulare: una vittima e traffico paralizzato

Incidente mortale sul Grande raccordo anulare di Roma. Una persona è deceduta in uno scontro tra un'auto e una moto avvenuto al km 58,900. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i tecnici dell'Anas e le Forze dell'ordine per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code nel tratto interessato, dovute principalmente al transito consentito solo sulla corsia di emergenza.