Vercelli, si ferma con l'auto in panne in autostrada e viene investito

Un uomo sui quaranta anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Novara, dopo essere stato investito sull'autostrada A4 Torino - Milano. L'incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire con esattezza, è avvenuto in direzione di Torino, nel Vercellese, coinvolgendo tre veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, il ferito si sarebbe fermato in autostrada con la sua vettura in panne e, per cause ancora da accertare, sarebbe sceso dal veicolo. In quel momento sarebbe stato travolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Novara Est, competente territorialmente. A seguito dell'incidente si sono formate lunghe code, dovute principalmente al restringimento della carreggiata per i soccorsi e gli accertamenti di rito.