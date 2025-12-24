Caserta, incidente sull'A1: esplode un'autocisterna di Gpl

L'incidente si è verificato all'altezza di Teano, in un tratto compreso tra due aree di servizio
Diverse squadre dei vigili del fuoco di Caserta al lavoro per un grave incendio che ha coinvolto un'autocisterna di Gpl, a seguito di un tamponamento da parte di un autoarticolato adibito al trasporto di autovetture. L'incidente si è verificato sull'autostrada A1, all'altezza di Teano, in un tratto compreso tra due aree di servizio. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno provveduto all'evacuazione degli autogrill e alla messa in sicurezza dell'area, mentre le fiamme venivano inizialmente circoscritte. Nonostante le operazioni in corso, la cisterna è successivamente esplosa, provocando la formazione di crateri sulla carreggiata autostradale. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso.
Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della Polizia stradale e del personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia l'area è stata messa immediatamente in sicurezza e non si sono registrate conseguenze per le persone. Una task force di Autostrade per l'Italia è già impegnata nel ripristino della carreggiata al fine di garantire la piena operatività del tratto dalla mattina di domani", si spiega nella nota.