Caserta, incidente sull'A1: esplode un'autocisterna di Gpl

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Caserta al lavoro per un grave incendio che ha coinvolto un'autocisterna di Gpl, a seguito di un tamponamento da parte di un autoarticolato adibito al trasporto di autovetture. L'incidente si è verificato sull'autostrada A1, all'altezza di Teano, in un tratto compreso tra due aree di servizio. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno provveduto all'evacuazione degli autogrill e alla messa in sicurezza dell'area, mentre le fiamme venivano inizialmente circoscritte. Nonostante le operazioni in corso, la cisterna è successivamente esplosa, provocando la formazione di crateri sulla carreggiata autostradale. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso.