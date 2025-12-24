Logo Tgcom24
Cronaca
crateri e danni agli autogrill

Caserta, incidente sull'A1: esplode un'autocisterna di Gpl

L'incidente si è verificato all'altezza di Teano, in un tratto compreso tra due aree di servizio

24 Dic 2025 - 07:39

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Caserta al lavoro per un grave incendio che ha coinvolto un'autocisterna di Gpl, a seguito di un tamponamento da parte di un autoarticolato adibito al trasporto di autovetture. L'incidente si è verificato sull'autostrada A1, all'altezza di Teano, in un tratto compreso tra due aree di servizio. A scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno provveduto all'evacuazione degli autogrill e alla messa in sicurezza dell'area, mentre le fiamme venivano inizialmente circoscritte. Nonostante le operazioni in corso, la cisterna è successivamente esplosa, provocando la formazione di crateri sulla carreggiata autostradale. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso. 

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, della Polizia stradale e del personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia l'area è stata messa immediatamente in sicurezza e non si sono registrate conseguenze per le persone. Una task force di Autostrade per l'Italia è già impegnata nel ripristino della carreggiata al fine di garantire la piena operatività del tratto dalla mattina di domani", si spiega nella nota.

