Esodo natalizio, fino a lunedì previsti 3,5 milioni di auto in viaggio

"Si stima di registrare - si legge ancora nel comunicato Anas -, attraverso la rete di sensori di rilevamento traffico del sistema Panama installati sulle strade e autostrade Anas, oltre 10,5 milioni di transiti nella giornata di venerdì 19, circa 8,5 milioni sabato 20 dicembre, circa 8 milioni domenica 21 dicembre e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre. I maggiori incrementi sono attesi al Sud e sulle Isole, arrivando a toccare rispettivamente il +19% e il +13%. Oggi venerdì 19 il Grande Raccordo Anulare sarà tra le strade più trafficate: sono previsti oltre un milione di transiti, mentre sulla SS16 'Adriatica' e sull'Autostrada A2 'del Mediterraneo' sono attesi tra i 600.000 e i 700.000 transiti".