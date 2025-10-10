Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
dopo la Festa Nazionale e di Metà Autunno

Cina, finiscono le vacanze: il grande esodo del rientro

Il 7 ottobre l'area intorno al casello di Wuzhuang, tra Anhui e Jiangsu, è stata paralizzata dal flusso di veicoli

10 Ott 2025 - 09:19
00:36 

Traffico record in Cina durante il rientro dalle festività della Festa Nazionale e di Metà Autunno. Il 7 ottobre l’area intorno al casello di Wuzhuang, tra Anhui e Jiangsu, è stata paralizzata dal flusso di veicoli. Per gestire l’emergenza, il più grande casello del Paese ha aperto tutte le sue 36 corsie per otto giorni consecutivi. Intanto, i transiti ai confini hanno superato i 2 milioni di viaggiatori al giorno.