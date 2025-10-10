Cina, finiscono le vacanze: il grande esodo del rientro

Traffico record in Cina durante il rientro dalle festività della Festa Nazionale e di Metà Autunno. Il 7 ottobre l’area intorno al casello di Wuzhuang, tra Anhui e Jiangsu, è stata paralizzata dal flusso di veicoli. Per gestire l’emergenza, il più grande casello del Paese ha aperto tutte le sue 36 corsie per otto giorni consecutivi. Intanto, i transiti ai confini hanno superato i 2 milioni di viaggiatori al giorno.