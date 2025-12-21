Taranto, auto si ribalta e finisce in un fosso: muore una donna

Una donna di 59 anni è morta e un giovane di 23 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto sulla statale che da Taranto conduce a Massafra, nei pressi di una rotatoria. I due viaggiavano a bordo di un'auto che si è ribaltata, finendo la sua corsa in un fosso. La vittima è morta sul colpo, mentre il ragazzo che guidava la vettura è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale. Il giovane avrebbe riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia.