SULLA STRADA PER MASSAFRA

Taranto, auto si ribalta e finisce in un fosso: muore una donna

21 Dic 2025 - 09:49
© IPA

© IPA

Una donna di 59 anni è morta e un giovane di 23 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto sulla statale che da Taranto conduce a Massafra, nei pressi di una rotatoria. I due viaggiavano a bordo di un'auto che si è ribaltata, finendo la sua corsa in un fosso. La vittima è morta sul colpo, mentre il ragazzo che guidava la vettura è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale. Il giovane avrebbe riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia.

Si tratta del secondo incidente stradale mortale registrato in poche ore a Taranto. Nel tardo pomeriggio di sabato ha perso la vita un uomo di 40 anni, Davide Adamo, la cui moto si era scontrata con un Suv sulla strada per San Vito.

