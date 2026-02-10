Incidente in A4, feriti dieci carabinieri che andavano alle Olimpiadi

Dieci carabinieri sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nelle ultime ore sull'autostrada A4, nei pressi di Caponago, in provincia di Monza e Brianza. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo con a bordo i militari stava viaggiando in direzione Milano quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura e poi si è rovesciato su un fianco, finendo per urtare le barriere di protezione all'entrata dell'area di servizio Brianza Nord. I militari, tutti in servizio presso l'8° Reggimento Carabinieri "Lazio", stavano andando a Milano per un servizio di ordine pubblico nell'ambito delle Olimpiadi Milano-Cortina. A darne notizia è stato il sindacato Sim. I dieci carabinieri feriti sono stati prontamente soccorsi dagli operatori del 118 e poi trasportati in diverse strutture ospedaliere della zona.