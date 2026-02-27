Morte Domenico, sospesi due dirigenti medici del Monaldi | L'ospedale aveva tre box tech per gli organi ma lo staff non lo sapeva

Nonostante i dettagli via via più gravi che emergono dalle indagini, la mamma del piccolo non perde fiducia nella sanità italiana. Intervenuta all'iniziativa "Sicura", organizzata da Vulcano Buono in collaborazione con l'Esercito Italiano, scuole, istituzioni e federazioni sportive, Patrizia Mercolino ha detto: "Io ci credo ancora, e credo anche nella sanità italiana". "Conoscete tutti la storia di Domenico. Vorrei fare in modo che non ci si dimenticasse della sua storia e che non ricapiti più a nessun bambino quello che è capitato a lui, e che nessun'altra famiglia soffra come la mia. La mia intenzione è aprire una fondazione per aiutare tutti i bambini vittime di malasanità e soprattutto quei bambini che hanno bisogno di un trapianto, perché mio figlio aveva bisogno di un trapianto al cuore. Io ci credo ancora, e credo anche nella sanità italiana". "Ho aperto un comitato di raccolta fondi per arrivare alla cifra di 30mila euro per poter aprire la fondazione - ha spiegato la donna - spero che mi aiuterete e che non dimenticherete Domenico".