Morte Domenico, parla il papà: "Quando i dottori sparirono capii che era andata male"

"Così, poi, quando è venuto fuori tutto, ero molto nervoso e tre giorni prima che Domenico morisse ebbi un brutto litigio con le guardie giurate. Le stesse che poi mi sono venute ad abbracciare con sincerità sabato scorso, in ospedale, quando è morto. Noi genitori - conclude - portavamo lo stesso tanta speranza nel cuore e così ci affidammo completamente ai medici del Monaldi. Non sono tutti cattivi, in quell'ospedale, c'è anche tanta gente brava, tanti dottori in gamba che sono venuti poi ad abbracciarci, anche le infermiere sono state sempre vicine a Domenico, non l'hanno mai abbandonato".