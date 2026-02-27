Tutte le domande e le risposte sul caso di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo il trapianto con il cuore bruciato

Cosa è andato storto nella sala operatoria di Napoli?

Anche qui, i verbali fotografano una sequenza di eventi drammatici. Il nodo centrale è la tempistica dell'espianto del cuore malato di Domenico. Secondo i testimoni, il chirurgo ha avviato e completato la rimozione del cuore del bambino prima che il nuovo organo fosse arrivato in sala operatoria. Tra i quattro e i quattordici minuti Domenico sarebbe rimasto senza cuore, in attesa di un organo che non era ancora lì. Quando il contenitore con il cuore proveniente da Bolzano è arrivato in sala, uno dei sanitari ha iniziato ad aprirlo. Subito si è reso conto che c'era un blocco compatto di ghiaccio. Rivolgendosi a un collega avrebbe detto: "Ma ma qua è tutto ghiacciato". E l'altro avrebbe risposto: "Ma come è che è tutto ghiacciato, che vuol dire?". Poi, rivolgendosi agli altri presenti, in napoletano: "Ma comm'è già a levato o core?". Il cuore di Domenico era già stato rimosso.