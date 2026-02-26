Secondo quanto emerso dalle indagini e come riportato dal "Corriere della Sera", proprio i colleghi stranieri si sarebbero accorti che qualcosa non stava andando come previsto, mentre il team campano era all'opera sul cuore. A quel punto, stando alle testimonianze raccolte, un chirurgo austriaco avrebbe interrotto le manovre chiedendo conto di quanto stava accadendo: "Ma cosa fate?" avrebbe chiesto ai colleghi napoletani, dando vita a un momento di forte tensione per poi intervenire, direttamente, con una manovra correttiva d'urgenza.